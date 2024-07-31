أولمبياد باريس - رفض استئناف كندا ضد عقوبة خصم 6 نقاط بسبب التجسس على نيوزيلندا

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

بعثة كندا - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن منتخب كندا للسيدات ضد عقوبة خصم نقاط من رصيده بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية قد تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 6 نقاط من رصيد منتخب كندا للسيدات في منافسات أولمبياد باريس 2024.

لكن الاستئناف قوبل بالرفض.

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وكان فيفا قد أعلن خصم 6 نقاط من منتخب كندا لكرة القدم للسيدات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلاندا.

وكان منتخب كندا للسيدات تجسس على تدريبات منافسه منتخب نيوزيلاندا قبل مواجهة الفريقين في أولمبياد باريس بواسطة طائرة بدون طيار.

وقرر فيفا خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات وتغريم الاتحاد الكندي 200 ألف فرانك سويسري.

وفقا لشبكة بي بي سي فإن الاتحاد الكندي قد قرر الاستئناف ضد عقوبة خصم النقاط مع عدم تقديم أي استئناف ضد إيقاف المدربة.

وطلب الاتحاد الكندي إعادة النظر في العقوبة سواء بتقليصها أو إلغاء خصم النقاط.

ويحتل منتخب كندا المركز الثالث في مجموعته حاليا بدون نقاط على الرغم من فوزه في أول مباراتين على فرنسا ونيوزيلندا.

ويتبقى لمنتخب كندا مباراة واحدة ضد كولومبيا صاحبة الصدارة.

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