أولمبياد باريس – حارس باراجواي: مواجهة مصر؟ لدينا فرصة للاستمرار هنا

يرى روبرتو فرنانديز حارس مرمى منتخب باراجواي الأولمبي أن فريقه قادر على الاستمرار في دورة الألعاب الأولمبية لما بعد ربع النهائي.

وقال فرنانديز عبر تصريحات إعلامية عقب مباراة باراجواي ومالي: "تقدمنا في الأولمبياد بشكل جيد ومستوى المنتخب ارتفع بعد البداية المتواضعة".

وبسؤاله عن مواجهة مصر المقبلة رد قائلا: "أنا واثق من أن لدينا فرصة للاستمرار في باريس".

وأتم تصريحاته "الحكام جيدون جدا في البطولة وليس هناك الكثير مما يمكن الشكوى منه بشأن التحكيم".

وفاز منتخب باراجواي على مالي بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة ويضرب موعدا مع مصر في ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.