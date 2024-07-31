أولمبياد باريس - هداف باراجواي يغيب أمام مصر

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

جوليو إنسيسو - باراجواي

سيغيب ثنائي هجوم منتخب باراجواي ضد مصر في مباراة ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الثالثة في ربع النهائي مع باراجواي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

سيفقد منتخب باراجواي ثنائي الهجوم مارسيلو فرنانديز وجوستافو كاباييرو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وحصل فرنانديز هداف الفريق برصيد 3 أهداف على بطاقة صفراء في مباراة اليابان وأيضا ضد مالي ليغيب أمام مصر.

فيما حصل الجناح كاباييرو على بطاقة صفراء ضد الكيان الصهيوني، وأخرى أمام مالي.

بينما يعود ويلدر فييرا لاعب الوسط إلى صفوف باراجواي، بعدما طُرد في المباراة الأولى ضد اليابان.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

في حالة عبور عقبة باراجواي سيلعب الفراعنة في نصف النهائي يوم الاثنين ضد الفائز من لقاء فرنسا والأرجنتين.

في نصف النهائي الآخر سيلعب الفائز من لقاء المغرب وأمريكا ضد الفائز من مواجهة اليابان وإسبانيا.

ويلتقى الفائزان بمباراتي نصف النهائي يوم الجمعة 9 أغسطس في المباراة النهائية.

بينما يلعب الخاسران مباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 8 أغسطس.

أرقام رائعة

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل إلى دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، بعدما فاز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقق المنتخب تحت قيادة روجيريو ميكالي بعض الأرقام للمرة الأولى وأخرى بالتساوي مع نسخة سابقة.

وللمرة الأولى يتأهل منتخب مصر من مجموعته في الأولمبياد كمتصدر.

وتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما الدومينيكان ثالثا بنقطتين وأوزبكستان بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب الفراعنة للمرة الأولى دون هزيمة في تاريخه.

واستقبلت شباك المنتخب هدف واحد فقط، وهذا لم يتحقق من قبل سوى مرة واحدة في النسخة السابقة.

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