سام مرسي يمدد عقده مع إبسويتش تاون

أعلن نادي إبسويتش تاون تمديد عقد قائده المصري سام مرسي حتى صيف 2026.

وساهم مرسي - 32 عاما - في تأهل إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عاما.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسعدنا أن نعلن أن القائد سام مرسي قد وقع عقدًا جديدًا مع النادي".

وأضاف البيان "سيكمل لاعب الوسط المصري رحلته معنا حتى صيف عام 2026، بعد أن لعب دورًا محوريًا في صعودنا من دوري القسم الأول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

منذ انضمامه من ميدلسبره في أغسطس 2021، شارك سام في 131 مباراة مع إبسويتش تاون، وسجل 10 أهداف.

قال سام لقناة ناديه: "تمديد عقدي مع هذا النادي المميز هو شيء أفتخر به حقًا".

وأضاف "سأدخل موسمي الرابع في النادي الآن وقد حققنا نجاحًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، وهو أمر يشرفني أن أكون مشاركًا فيه".

وتابع "من الرائع أن أشعر برغبة النادي والمدرب تجاهي في مثل هذا الوقت، حيث نستعد لما هو التحدي الأكبر على الإطلاق".

وأتم "عائلتي تحب العيش هنا، جمهور إبسويتش كان لطيفا للغاية معي خلال فترة وجودي هنا، لذلك أنا متحمس لما هو قادم بينما نواصل هذه الرحلة معًا".

فيما قال المدرب كيران مكينا: "نحن سعداء بتمديد سام لعقده مع النادي بينما نستعد لدخول الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل "أي شخص شاهد سام يلعب سيعرف مدى ثبات أدائه على مدار فترة زمنية كبيرة، وهو أمر حيوي في كل ما تمكنا من تحقيقه معًا على مدار الموسمين الماضيين".

وواصل "لقد كانت القيادة التي أظهرها عنصراً أساسياً في بناء ثقافة قوية تدعم كل ما نقوم به، وأنا أعلم أن سام متحمس الآن للحصول على الفرصة لاختبار نفسه على أعلى مستوى من اللعبة".

وتوج سام مرسي قائد إبسويتش تاون بجائزة أفضل لاعب في الدرجة الأولى من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتصويت الجماهير لموسم 2023-2024.

كما حصد الدولي المصري جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الجاري.

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.

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