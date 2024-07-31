خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. المصري يتمم اتفاقه مع محمد مخلوف

أتم النادي المصري اتفاقه مع محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي للانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري أتم جميع الاتفاقات مع محمد مخلوف للانضمام للفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وذلك بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع محمد مخلوف على عقود انضمامه للمصري ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة الموسم المقبل.

وكانت آخر مباراة لعبها مخلوف مع الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 7 يوليو 2024.

مخلوف البالغ من العمر 26 عاما يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع.

وبدأ مسيرته مع نادي الفيوم في 2017 ثم انضم إلى فاركو ومنه لفريق الشباب في الزمالك الذي خرج منه للإعارة مع الداخلية.

ورحل عن الزمالك بشكل حر لينضم إلى الإسماعيلي الذي خرج منه للإعارة مع مصر للمقاصة، قبل أن يعود من جديد للدراويش في 2021.

ومع الإسماعيلي بشكل عام لعب مخلوف 85 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.