الكشف الطبي يفصل مهاجم نيجيريا عن الانضمام لإشبيلية

أعلن نادي إشبيلية وصول النيجيري كيلتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي إلى النادي قبل التعاقد معه.

وأفاد النادي في البيان: "وصل كيليتشي إيهيناتشو بالفعل إلى إشبيلية لإجراء الكشف الطبي".

وأضاف البيان "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيصبح إيهيناتشو لاعبا جديدا في إشبيلية".

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت أن النادي الأندلسي على وشك ضم إيهيناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

وأضاف التقرير أن الاتفاق تم شفهيًا. وسيوقع المهاجم السابق البالغ من العمر 27 عامًا لإشبيلية.

وسجل إيهياناتشو 6 أهداف في 26 مباراة في كافة المسابقات، ونجح ناديه في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى إشبيلية لتعويض رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري.

فقد أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس الماضي ضم المغربي يوسف النصيري قادما من إشبيلية.

النصيري مهاجم إشبيلية خضع للكشف الطبي مع فنربخشة واجتازه بنجاح.

وأفاد النادي في بيان: "توصل فنربخشة إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية بشأن انتقال اللاعب".

ووقع المهاجم المغربي على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

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