خبر في الجول - سلة.. أجوستي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويرفض العرض السعودي

قرر أجوستي بوش المدرب الإسباني لفريق كرة السلة في الأهلي الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن أجوستي رفض العرض السعودي المقدم له لتولي تدريب منتخب السعودية واتحاد جدة السعودي.

واتخذ قراره باستكمال مشواره مع الأهلي وأبلغ إدارة النشاط الرياضي بذلك أنه سيكمل تعاقده مع النادي بشكل طبيعي.

ويرى أجوستي أنه يشعر بالراحة في الأهلي خاصة مع إدارة النشاط الرياضي بقيادة خالد العوضي.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

ويقضي أجوستي حاليا إجازته خارج مصر، ومن المنتظر أن يعود للقاهرة منتصف شهر أغسطس ليبدأ فترة الإعداد مع الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.