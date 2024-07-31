أولمبياد باريس - مجموعة يد مصر تشتعل أكثر.. النرويج تخطف فوزا قاتلا من المجر

أصبحت مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد باريس 2024 أكثر اشتعالا بعد الفوز الذي حقق المنتخب النرويجي على نظيره المجري صباح الأربعاء.

ففي إثارة الثواني الأخيرة.. تمكن المنتخب النرويجي من إسقاط المجر بنتيجة 26-25 في الثانية الأخيرة.

فقد شهدت الدقيقة الأخيرة وصول الفريقين إلى التعادل 25-25 قبل أن يركض لاعب المجر بالكرة منفردا لكن حارس النرويج تصدى للكرة وأرسلها سريعا لزميله الذي سجل هدف الفوز في الثانية الأخيرة.

وبذلك صعد منتخب النرويج إلى الصدارة بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط.

وبذلك ضمنت النرويج التأهل رسميا لربع النهائي، في انتظار باقي مباريات المجموعة.

بينما تلقى المنتخب المجري هزيمته الثانية، وتقلصت فرصه في التأهل لدور الـ8.

وينتظر منتخب النرويج مواجهة مصر مساء يوم الجمعة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.