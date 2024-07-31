مدير المنتخب الأولمبي: النني قدوة للاعبين.. وزيزو إضافة قوية لنا

شدد محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي أن الثنائي محمد النني وأحمد سيد "زيزو" يمثل إضافة قوية للفراعنة في أولمبياد باريس.

وقال حرب عبر قناة بي إن سبورتس: "النني قائد داخل الملعب وخارج الملعب وقدوة كبيرة للاعبين وهو أحد أسباب وصول المنتخب لهذه النقطة".

وأضاف "زيزو لاعب كبير وأفضل لاعب في مصر ويمثل إضافة قوية جدا للمنتخب الأولمبي مع النني".

وأتم تصريحاته "التنقلات هنا بالحافلة تستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات وهذه مدة طويلة، ولكن في المسافات الطويلة تم توفير طائرة لنا للانتقال إلى مدينة مارسيليا من أجل مباراة ربع النهائي".

وفاز منتخب مصر على إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بهدفين لهدف.

ويلعب منتخب مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.