عمر فايد: كان هدفنا الفوز على إسبانيا وهدف واحد في شباكنا يدل على قوتنا
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 11:02
كتب : FilGoal
شدد عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي على أن الفراعنة كان هدفهم الفوز على إسبانيا خلال مباراة المنتخبين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
عمر فايد
النادي : فنرباهتشة
وفاز منتخب مصر على إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بهدفين لهدف.
وقال عمر فايد عبر قناة بي إن سبورتس: "هدفنا كان التأهل والفوز على إسبانيا ولم ندخل المباراة من أجل التعادل فقط".
مدافع فنربخشة التركي أضاف "حققنا المطلوب ونعمل معا كمنظومة في الدفاع والهجوم".
وأتم تصريحاته "طوال 3 مباريات لم تهتز شباكنا سوى مرة واحدة في الدقيقة الأخيرة وهذا يدل على قوتنا".
ويلعب منتخب مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
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