أولمبياد باريس - تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبي حتى النهائي

بعدما تحدد منافس منتخب مصر الأولمبي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وهو منتخب باراجواي، علينا أن نتعرف على طريق الفريق نحو النهائي في حالة نجاحه في الوصول إلى المشهد الختامي.

وكان منتخب مصر قد فاز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف ليخطف صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

الطريق إلى النهائي

وسيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع باراجواي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة المقبل 2 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء.

في حالة عبور عقبة باراجواي سيلعب الفراعنة في نصف النهائي يوم الاثنين ضد الفائز من لقاء فرنسا والأرجنتين.

في نصف النهائي الآخر سيلعب الفائز من لقاء المغرب وأمريكا ضد الفائز من مواجهة اليابان وإسبانيا.

ويلتقى الفائزان بمباراتي نصف النهائي يوم الجمعة 9 أغسطس في المباراة النهائية.

بينما يلعب الخاسران مباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 8 أغسطس.

أرقام رائعة

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل إلى دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، بعدما فاز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقق المنتخب تحت قيادة روجيريو ميكالي بعض الأرقام للمرة الأولى وأخرى بالتساوي مع نسخة سابقة.

وللمرة الأولى يتأهل منتخب مصر من مجموعته في الأولمبياد كمتصدر.

وتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما الدومينيكان ثالثا بنقطتين وأوزبكستان بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب الفراعنة للمرة الأولى دون هزيمة في تاريخه.

واستقبلت شباك المنتخب هدف واحد فقط، وهذا لم يتحقق من قبل سوى مرة واحدة في النسخة السابقة.

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