بركلات الترجيح.. برشلونة يهزم مانشستر سيتي في أمريكا

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - برشلونة

حقق برشلونة الإسباني الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز برشلونة بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح.

تقدم برشلونة في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب الشاب باو فيكتور، قبل أن يتعادل مانشستر سيتي بهدف سجله الشاب نيكو أوريلي.

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وعاد برشلونة للتقدم في الدقيقة 45+2 بهدف سجله بابلو توري.

وفي الشوط الثاني سجل جاك جريليش هدف تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 60.

وسجل لبرشلونة في ركلات الترجيح كل من روبرت ليفاندوفسكي ونوح درويش وأليخاندرو بالدي وتوني فيرنانديز.

بينما سجل مانشستر سيتي ركلة واحدة عن طريق عمار أحمد فتاح، وأهدر كل من كالفين فيليبس وجاكوب رايت.

مانشستر سيتي برشلونة
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