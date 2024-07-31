أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 31 يوليو

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر - المجر - كرة يد - أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

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10 صباحا (الرماية)

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10:30 صباحا (التجديف)

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1 ظهرا (تنس الطاولة)

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا - دور الـ 32

2:30 ظهرا (السلاح)

4:00 عصرا (تنس طاولة)

عمر عصر × جيريل جيراسيمينكو

مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق سلاح السابر

4:15 عصرا (القوس والسهم)

جنا علي × نام سو هيون - دور الـ 64

5:18 مساء (الملاكمة)

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16

8 مساء (كرة يد)

مصر × فرنسا

مصر أولمبياد باريس 2024
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