أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 31 يوليو

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

10 صباحا (الرماية)

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

10 صباحا (الرماية)

ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

10:30 صباحا (التجديف)

عبد الخالق البنا - منافسات المرحلة الترتيبية

1 ظهرا (تنس الطاولة)

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا - دور الـ 32

2:30 ظهرا (السلاح)

4:00 عصرا (تنس طاولة)

عمر عصر × جيريل جيراسيمينكو

مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق سلاح السابر

4:15 عصرا (القوس والسهم)

جنا علي × نام سو هيون - دور الـ 64

5:18 مساء (الملاكمة)

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16

8 مساء (كرة يد)

مصر × فرنسا