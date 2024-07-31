أولمبياد باريس - باراجواي تهزم مالي وتواجه مصر في ربع النهائي.. وموعد المباراة

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

جوليو إنسيسو - باراجواي

تحدد منافس منتخب مصر الأولمبي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وسيلتقي منتخب مصر مع باراجواي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وفاز منتخب باراجواي على مالي بهدف دون مقابل.

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وسجل مارسيلو فيرنانديز هدف باراجواي الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى باراجواي دور المجموعات في المركز الثاني خلف اليابان الذي أنهى دور المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة المقبل 2 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان منتخب مصر قد فاز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف ليخطف صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

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