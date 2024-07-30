المصري يعلن رحيل معتز زدام

أعلن النادي المصري رحيل لاعبه معتز زدام عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

معتز زدام النادي : الترجي المصري

ويقضي زدام الموسم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.

وكان مصدر من المصري قد كشف في وقت سابق عن عدم تفعيل بند الشراء في عقد زدام.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".

وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.

ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.