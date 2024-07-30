المصري يعلن رحيل معتز زدام

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

أعلن النادي المصري رحيل لاعبه معتز زدام عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

معتز زدام

النادي : الترجي

المصري

ويقضي زدام الموسم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.

وكان مصدر من المصري قد كشف في وقت سابق عن عدم تفعيل بند الشراء في عقد زدام.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".

وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.

ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.

معتز زدام المصري
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