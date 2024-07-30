بعد تعثر بيراميدز.. متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟

تعثر بيراميدز في سباق المنافسة على الدوري مع الأهلي وذلك بعدما تعادل مع ضيفه فاركو بهدفين لكل فريق.

وتعادل بيراميدز مع فاركو في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري والتي أقيمت في استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، ويتبقى له 3 مباريات فقط.

بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات.

متى يحسم الأهلي اللقب؟

ويحتاج الأهلي لحصد 7 نقاط أخرى حتى يتوج رسميا بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه.

وذلك عندما يصبح الفارق بينه وبين بيراميدز 9 نقاط وذلك في حالة فوز بيراميدز بكل مباريات المتبقية.

وإذا وصل الفارق إلى 9 نقاط سيتوج الأهلي رسميا بالدوري دون انتظار خوض باقي مبارياته، وذلك لتفوقه على بيراميدز في المواجهات المباشرة بعدما فاز الأحمر عليه ذاهبا وإيابا.

وفي هذه الحالة سيكون تتويج الأهلي أمام سموحة يوم 17 أغسطس الجاري وذلك إذا استمر الأحمر في تحقيق الانتصارات أمام البنك الأهلي ثم المقاولون العرب وبعده سموحة.

وفي حالة تعثر بيراميدز في مباراة من الـ3 مواجهات المقبلة سيتوج الأهلي بقلب الدوري أمام المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة ضد البنك الأهلي يوم الخميس القادم في تمام التاسعة مساء، وفي نفس التوقيت يلعب بيراميدز ضد زد.

ثم يلعب بيراميدز ضد الداخلية يوم 14 أغسطس وضد طلائع الجيش يوم 17 من الشهر ذاته.

بينما سيلعب الأهلي بعد مواجهة البنك الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 4 أغسطس، ثم يلعب ضد سموحة يوم 8 أغسطس، ثم ضد زد يوم 11 من الشهر ذاته، ثم مع إنبي يوم 14، وأخيرا مع مودرن سبورت يوم 17 أغسطس.