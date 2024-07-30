حسام أشرف يشعل صراع هداف الدوري ويتساوى مع أبو علي وماييلي.. تعرف على الترتيب

تألق حسام أشرف لاعب بلدية المحلة بتسجيله هدفين ضد الإسماعيلي.

و حقق بلدية المحلة فوزا غاليا على منافسه الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حسام أشرف هدفه الـ14 ليتساوى مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ووسام أبو علي لاعب الأهلي.

وأحرز حسام أشرف لأول مرة منذ 8 مباريات، إذ سجل ضد الداخلية في الجولة 24.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

1= وسام أبو علي (الأهلي) - 14 هدفا

1= حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف

7= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف