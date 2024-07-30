علام: دور النني وزيزو كبير مع المنتخب الأولمبي.. وثقتي كبيرة قبل ربع النهائي

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم على ثقته في منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لخوض ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال علام عبر قناة صدى البلد: "المنتخب قدم مباراة قوية جدا ضد إسبانيا واللاعبين وعدوني بتحقيق الفوز والتأهل وحدث ذلك بالفعل".

وأضاف "إعداد المنتخب الأولمبي كان بطريقة ممتازة ولعبنا مباريات قوية في فرنسا قبل الأولمبياد".

وأكمل "النني وزيزو لهما دور كبير مع المنتخب الأولمبي في تحفيز اللاعبين ومنحهم الثقة".

وأردف "ثقتي كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين قبل ربع النهائي، الكل يريد اللعب والمشاركة وتحقيق الإنجاز لمنتخب مصر".

وأوضح "سيكون هناك منافسات جديدة على مستوى قطاعات الناشئين المختلفة وخطط لتطوير قاعدة كرة القدم في مصر سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة سيعلن عن موعد الانتخابات بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في أولمبياد باريس".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.