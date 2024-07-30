الدوري يبتعد أكثر.. بيراميدز يتعادل مع فاركو

تعادل فاركو مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب حرس الحدود في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف بيراميدز في المباراة كل من فخري لاكاي وبلاتي توريه، بينما سجل شكري نجيب وأحمد شريف ثنائية فاركو.

التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة 70 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر والذي يحتاج إلى الحصول على 7 نقاط من 5 مباريات للتتويج رسميا بالدوري، كما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 31 في المركز الـ 15 بفارق 4 نقاط عن بلدية المحلة صاحب المركز 16 المؤدي للهبوط.

أحداث المباراة

تقدم فاركو بالهدف الأول في الدقيقة الأولى عن طريق أحمد شريف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 أضاف شكري نجيب الهدف الثاني بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص فخري لاكاي النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة حرة خادعت حارس المرمى ومرت من الدفاع وسكنت الشباك.

وتعادل بلاتي توريه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة رائعة.

في الشوط الثاني أهدر كلا الفريقين عدة فرص خطيرة ولكن أبرزها كان إنقاذ العارضة كرتين من بيراميدز في الدقيقة 54.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد زد يوم الأحد 4 أغسطس، بينما يلتقي فاركو مع البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس.

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