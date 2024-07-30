الفوز الأول منذ 9 مباريات.. البلدية يدمر الإسماعيلي في الوقت القاتل

حقق بلدية المحلة فوزا غاليا على منافسه الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف البلدية حسام أشرف (2) ومحمد أشرف وعبد الرحمن سمانة.

بينما أحرز للإسماعيلي محمد عمار وعبد الرحمن مجدي.

ويعتبر هذا هو الفوز الأول لبلدية المحلة منذ 9 مباريات في جميع البطولات.

ولم يتمكن البلدية من الفوز منذ الانتصار على الداخلية في الجولة 24 بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر لم ينتصر الإسماعيلي منذ الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد في الجولة 27، ثم خسر الدراويش 3 مباريات متتالية ثم تعادل مع الجونة وانهزم من البلدية.

بهذا الفوز رفع البلدية رصيده للنقطة 27 في المركز الـ16 من 32 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 32 في المركز الـ14 من 32 لقاء خاضه.

وافتتح حسام أشرف التسجيل في الدقيقة 14 من خطأ فادح بعدم تصدي أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

وتعادل محمد عمار بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من ركنية في الدقيقة 19.

وتمكن محمد أشرف من التقدم مرة أخرى في الدقيقة 53 من رأسية.

ثم سجل عبد الرحمن مجدي هدف ولا أروع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 79.

وتم احتساب ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 93 لبلدية المحلة، تمكن حسام أشرف من تسجيلها.

وحسم سمانة الفوز للبلدية في الدقيقة 97 بعد تسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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