خطوة نحو دوري الأبطال.. مورينيو يقود فنربخشة للدور الثالث من التصفيات

قاد جوزيه مورينيو فريقه فنربخشة للتأهل للدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وفاز فنربخشة على لوجانو السويسري بهدفين مقابل هدف في إياب الدور الثاني من التصفيات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فنربخشة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة شهدت غياب عمر فايد المحترف بصفوف فنربخشة بسبب مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

تقدم لوجانو بالهدف الأول عن طريق هجي محمود في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تعادل إدين دجيكو لفنربخشة تحديدا في الدقيقة 59.

وسجل سيباستيان سيزمانسكي هدف الفوز في الدقيقة 93.

ويقود مورينيو فنربخشة منذ بداية الموسم الحالي في تجربته الأولى بتركيا.