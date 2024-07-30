الردود مستمرة.. ألفاريز: لم أقل شيئا سيئا للتفكير في مستقبلي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز

شدد جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي أنه لم يقل أي شيء سيء للتفكير في مستقبله.

وقال المهاجم للتلفزيون الأرجنتيني: "لم أقل شيئًا سيئًا، لقد قلت للتو إنني بحاجة إلى التفكير، كما أفعل دائمًا بعد كل موسم لتحقيق التوازن".

وأنهى حديثه "أقول دائمًا إنني أشعر بالارتياح في مانشستر سيتي، فالنادي عظيم".

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وتلقى ألفاريز العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماذا قال ألفاريز؟

تحدث ألفاريز من قبل للصحفيين قائلا: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في سيتي".

وأضاف "ولكن في النهاية، لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهامة، بل يحب الجميع أن يساهم".

وأوضح "سآخذ وقتي للتفكير بشأن ما أريده لنفسي، وسنرى".

وبينما يحصل المهاجم الأرجنتيني على الكثير من الدقائق بالفعل، إلا أنه لا يجد مكانا في عدة مباريات كبيرة بسبب وجود إيرلينج هالاند.

رد جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "ألفاريز يريد اللعب في اللحظات المهمة، ولكن الآخرين أيضًا يريدون ذلك. لدينا 18 أو 19 لاعبًا يريدون لعب المباريات المهمة".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد قال ألفاريز إن عليه التفكير في مستقبله، حسنًا، فليفكر في الأمر، بعد ذلك فليخبرنا".

وأكمل "لقد لعب كثيرًا. هل يريد المزيد؟ نعم، هذا جيد. لذا، نحن لا نفكر في استبداله".

وأتم بيب "أعلم أنه قال إنه سيفكر في مستقبله، سيتواصل وكيله بإدارة سيتي، وسنرى ما سيحدث".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوليان ألفاريز بيب جوارديولا
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