رغم الاتفاق.. رومانو: صفقة انضمام نافاس لـ مونزا تقترب من الانهيار

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

هدف برناردو سيلفا في شباك كيلور نافاس

تقترب صفقة انتقال كيلور نافاس حارس مرمى السابق إلى مونزا من الانهيار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن انتقال نافاس إلى مونزا ممكن أن ينهار رغم حجز الكشف الطبي والسفر.

وشدد رومانو ظهرت خلافات كبيرة بعد محادثات والاتفاق معلق الآن، ومن الممكن أن يصبح اللاعب حر مرة أخرى.

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وانتهى تعاقد نافاس مع باريس بنهاية الموسم الماضي ويحق للحارس الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

السبب الرئيسي لرحيل نافاس هو قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها الحارس الكوستاريكي منذ التعاقد مع جيانلويجي دوناروما في 2021.

نافاس انضم لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

في الموسم قبل الماضي خرج نافاس معارا لنوتنجهام فورست الإنجليزي قبل أن يعود للفريق الفرنسي في بداية الموسم الماضي.

وفقا لليكيب فإن نافاس رفض الرحيل في شهر يناير الماضي رغم تلقيه بعض العروض وفضل الاستمرار حتى نهاية الموسم ليحصل على مكافأة التوقيع على عقده الأخير.

مع سان جيرمان توج نافاس بالدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين وكأس الدوري الفرنسي مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة لقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 والذي خسره ضد بايرن ميونيخ.

كيلور نافاس الدوري الإيطالي باريس سان جيرمان مونزا
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