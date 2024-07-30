كرة طائرة - الزمالك يعلن التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة"

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 21:30

كتب : إبراهيم رمضان

محمد مصطفى لعبة - كرة طائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء، استعداداً للموسم الجديد.

ووقع محمد مصطفى "لعبة"، على عقود انضمامه للزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وذلك قبل السفر مع بعثة منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس.

ومن المنتظر أن ينضم "لعبة" لتدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس.

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وسبق تُوج "لعبة" مع طائرة الزمالك بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر موسم 2021 - 2022.

لعبة البالغ 36 عاما سبق له تمثيل الأهلي والاتحاد والزمالك من قبل.

الزمالك كرة طائرة محمد مصطفى لعبة
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