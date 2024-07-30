مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 21:23
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر من النادي المصري عن قراره بعدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي.
ويقضي زدام الموسم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.
وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".
وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.
ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام.
ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.
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