مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام

كشف مصدر من النادي المصري عن قراره بعدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي.

معتز زدام النادي : الترجي المصري

ويقضي زدام الموسم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".

وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.

ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.