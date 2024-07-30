مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 21:23

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد سموحة

كشف مصدر من النادي المصري عن قراره بعدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي.

معتز زدام

النادي : الترجي

المصري

ويقضي زدام الموسم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".

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وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.

ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.

معتز زدام المصري الدوري المصري
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