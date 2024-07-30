أولمبياد باريس – زيزو: كنت سأسدد بدلا من التمرير لإبراهيم عادل.. ولا أريد التفكير في ميدالية

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - أحمد سيد "زيزو" - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر الأولمبي أنه كان ينوي تسديد الكرة قبل تمريرها إلى إبراهيم عادل وقت تسجيله للهدف الأول ضد إسبانيا.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا اليوم السبت في ملعب دي بوردو بهدفين لهدف في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث زيزو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الكل شكك فينا ولكنني منذ أول مباراة قلت إننا سنسير خطوة بخطوة، بعد أول مباراة شعرنا أن البطولة ليست سهلة وركزنا أكثر وحققنا شيئا كبيرا بتصدرنا للمجموعة".

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وعن لقطة الهدف الأول وصناعته له قال: "كنت سأسدد ورأيت إبراهيم عادل له فرصة أفضل فمررت له الكرة وأهم شيء هو الفوز وتحقيق شيئا لمصر".

أما عن التفكير في الفوز بميدالية أولمبية قال: "لنسير خطوة بخطوة من يركز في الفوز بميدالية لن يركز في المباراة المقبلة، الآن نركز على مباراة ربع النهائي فقط".

وتحدث أحمد عاطف "قطة" عقب زيزو قائلا: "هذا مجهود بذلناه طوال السنتين الماضيين، في أول مباراة لم نقدم أداء جيدا ولكننا تحسنا وأثبتنا أننا رجال ونحاول إسعاد الجمهور".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

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