تشكيل بيراميدز - عودة ماييلي وتوفيق في مواجهة فاركو

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيله لمواجهة فاركو.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على ملعب المكس في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل بيراميدز عودة فيستون ماييلي بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد الزمالك للإيقاف.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – محمود عبد العاطي – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين.

أمامهما: محمود زلاكة – رمضان صبحي – فخري لاكاي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 من 30 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر من 28 مباراة.

بينما يحتل فاركو المركز 15 برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بلدية المقاولون العرب صاحب المركز 16 المؤدي للهبوط.

بيراميدز فاركو الدوري المصري
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