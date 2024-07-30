أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: المنتخب قدم أفضل مبارياته ضد إسبانيا

هنأ ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منتخب مصر الأولمبي عقب فوزه على إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا اليوم السبت في ملعب دي بوردو بهدفين لهدف في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "المنتخب الأولمبي قدم واحدة من أفضل مبارياته وهكذا تظهر روح العزيمة والتحدي والإصرار في المواقف الصعبة خاصة أن الكثير رشح منتخب إسبانيا للتأهل من المجموعة كمتصدر ولكن المنتخب المصري كان لها رأى اخر ونجح التصدر".

وواصل "المنتخب قادر على مواصلة مشواره في البطولة بتلك الروح والوصول لأبعد مدى وقادر على التتويج بميدالية أولمبية تاريخية خاصة أنه يمتلك كل المقومات لحدوث ذلك".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.