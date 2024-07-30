الانتصار الأول بعد 8 مباريات.. طلائع الجيش يفوز على الداخلية
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:08
كتب : FilGoal
فاز طلائع الجيش على الداخلية بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.
الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 39 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 19 في المركز 18 والأخير بعد أن تأكد هبوطه بشكل عام.
وحقق طلائع الجيش فوزه الأول في الدوري بعد الغياب عن الانتصارات لمدة 8 مباريات.
سجل هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة البديل محمد هاني في الدقيقة 83.
وحصل هاني على جائزة رجل المباراة.
وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية يوم الأربعاء 7 أغسطس.
بينما سيلعب الداخلية مباراته المقبلة ضد بيراميدز يوم الأربعاء 14 أغسطس في مباراته قبل الأخيرة بالدوري.
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