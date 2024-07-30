الفوز من الشوط الأول.. المغرب ينتصر على العراق ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

المغرب

فاز منتخب المغرب الأولمبي على منافسه العراق بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات من أولمبياد باريس 2024.

وسجل أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي أهداف المغرب.

وتمكن الزلزولي من تسجيل هدف من الأفضل في البطولة حتى الآن.

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وأحرز منتخب المغرب جميع أهدافه في الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر فاز الأرجنتين على أوكرانيا بهدفين دون رد عن طريق تياجو ألمادا وكلاوديو إتشفيري.

وقبل المباراة كانت جميع الفرق متساوية في النقاط برصيد 3 نقاط.

وحسم منتخب المغرب والأرجنتين التأهل إلى دور ربع النهائي بنفس الرصيد بـ6 نقاط، لكن الصدارة للمغرب.

وجاء تصدر المغرب بعد تساوي النقاط واحتساب فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة وعدد الأهداف التي سجلها كل منتخب.

والأمر الذي حسم الصدارة للمغرب هو المواجهات المباشرة إذ انتصر على الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

وأتى منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بالتساوي مع العراق المتذيل بـ3 نقاط.

وأحرز ريتشاردسون الهدف الأول في الدقيقة 19 برأسية بعد عرضية من أشرف حكيمي.

وضاعف رحيمي النتيجة بعدما ارتدت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات وأسكنها الشباك في الدقيقة 28.

واختتم الزلزولي الأهداف في الدقيقة 36 بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب وصيف المجموعة الأولى، التي تقام جولتها الأخيرة في الوقت الحالي.

ويشير ترتيب المجموعة الأولى بتصدر فرنسا بـ6 نقاط، وأمريكا في الوصافة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب نيوزيلندا الثالث، ويتذيل منتخب غينيا الترتيب بدون نقاط.

المغرب الأرجنتين أولمبياد باريس 2024 رحيمي
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