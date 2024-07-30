اتحاد الكرة يصرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

قرر جمال علام رئيس اتحاد الكرة صرف مكافأة استثنائية للاعبي منتخب مصر الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا.

وحرص جمال علام على تهنئة اللاعبين وجهازهم الفني عبر الفيديو كونفراس وسط احتفالات اللاعبين الكبيرة فى غرفة الملابس فى حضور محمد بركات المشرف على المنتخب واللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة .

وفاز منتخب مصر على إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بهدفين لهدف.

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بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

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