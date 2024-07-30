زد يعلن تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي لمدة 3 مواسم

أعلن نادي زد تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة لينتهي في 2026/2027.

وقاد مجدي عبد العاطي زد في دوري الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز الموسم الجاري.

ويحتل زد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.

ويلعب زد المباراة المقبلة في الدوري ضد مودرن سبورت غدا الأربعاء.

وسيتبقى بعد ذلك 5 مباريات لفريق زد في الدوري ضد كل من بيراميدز والزمالك والأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.