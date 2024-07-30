زد يعلن تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي لمدة 3 مواسم

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أعلن نادي زد تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة لينتهي في 2026/2027.

وقاد مجدي عبد العاطي زد في دوري الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز الموسم الجاري.

ويحتل زد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.

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ويلعب زد المباراة المقبلة في الدوري ضد مودرن سبورت غدا الأربعاء.

وسيتبقى بعد ذلك 5 مباريات لفريق زد في الدوري ضد كل من بيراميدز والزمالك والأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.

زد مجدي عبد العاطي الدوري المصري
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