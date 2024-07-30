زد يعلن تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي لمدة 3 مواسم
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي زد تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة لينتهي في 2026/2027.
وقاد مجدي عبد العاطي زد في دوري الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز الموسم الجاري.
ويحتل زد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.
ويلعب زد المباراة المقبلة في الدوري ضد مودرن سبورت غدا الأربعاء.
وسيتبقى بعد ذلك 5 مباريات لفريق زد في الدوري ضد كل من بيراميدز والزمالك والأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - عودة ماييلي وتوفيق في مواجهة فاركو الانتصار الأول بعد 8 مباريات.. طلائع الجيش يفوز على الداخلية اليوم السابع: رفض استئناف الشحات في قضية الشيبي وتأييد حبسه مع إيقاف التنفيذ أشرف نصار يكشف حقيقة انتقال يعقوب لـ الزمالك.. ومفاوضات الأهلي مع فيصل خبر في الجول – أزمة تعيق محمد يوسف عن تدريب حرس الحدود "حزين جدا من نفسي".. أفشة يوضح سبب غضبه بعد استبداله أمام سيراميكا كليوباترا هاني رمزي: نجاح وسام أبو علي يحسب للنادي الأهلي.. إضافة للفريق والدوري عمر كمال يكشف سر احتفاله بهدفه ضد سيراميكا كليوباترا