يكون ثنائية مع ديبالا.. روما يعلن التعاقد مع سولي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

ماتياس سولي

أعلن نادي روما التعاقد مع ماتياس سولي لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب سولي على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي في فريق فروزينوني.

وذكر رومانو أن الاتفاق يقتضي دفع الذئاب مبلغ 26 مليون يورو، مع مكافأة سهلة التحقيق تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مثل هذا الرقم لكن أهداف صعب تنفيذها.

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وأفاد رومانو أن نادي السيدة العجوز سيحصل أيضا على نسبة 10% في حال بيع سولي مستقبلا.

ولم يعلن النادي مدة التعاقد، إلا أن رومانو شدد أن سولي وقع على عقد مدته 5 أعوام.

ويكون دانييلي دي روسي مدرب روما ثنائية بين سولي وباولو ديبالا في الموسم الجديد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاما 39 مباراة مع فروزينوني الموسم الماضي مسجلا 11 هدفا وصانعا 3 أهداف.

وتعاقد يوفنتوس مع سولي قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في شتاء 2020 مقابل مليوني يورو.

الدوري الإيطالي روما ماتياس سولي فروزينوني يوفنتوس باولو ديبالا
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