أولمبياد باريس - مدرب حراس المنتخب يكشف سبب عدم ضم محمد الشناوي.. وموقف الثلاثي المصاب

كشف سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي سبب رفضه فكرة انضمام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا اليوم السبت في ملعب دي بوردو بهدفين لهدف في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث مدرب حراس مرمى مصر عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "هذا الجيل مميز في الروح القتالية وتعرض لانتقاد بأنه جيل غير مميز لكن ما يميزه هو الروح والجماعية في الأداء".

وواصل "ليس حمزة علاء فقط بل معنا حراس مميزين، البعض طالب بالاستعانة بحراس كبار مثل محمد الشناوي وهو حارس مرمى كبير للغاية لكنني كنت أرغب في تواجد من شارك معنا في مشوارنا خلال العامين الأخيرين وأنا فخور بكل الحراس لدينا".

وعن كيفية تغلبه على فكرة عدم مشاركة حمزة علاء مع الأهلي بشكل مستمر قال: "مشكلة عدم لعب الحراس في أنديتهم هذا طبيعي ويحدث مع كل المنتخبات في العالم لأن قليل منهم من يشارك مع الفريق الأول في ناديه".

وأكمل "اتبعت استراتيجية ربما ظلمت بها بعض الأشخاص لكنني كنت أرغب في إعطاء حمزة علاء فرصة المشاركة في أكبر عدد من الوديات ليحصل على حساسية المباريات قبل الأولمبياد وتلك الاستراتيجية أثبتت نجاحها".

وعن غضب أحمد سيد "زيزو" من الاستبدال في مباراة أوزباكستان السابقة قال السويركي: "محمد النني وزيزو يجمعان الفريق بشكل مميز للغاية داخل وخارج الملعب ومن الطبيعي أن تحدث نرفزة الملعب وأزمة زيزو انتهت بعد مباراة أوزباكستان مباشرة واعتذر للجهاز الفني واللاعبين".

وعن إصابة عمر فايد ومحمد شحاتة وأحمد عيد ضد إسبانيا قال: "كل اللاعبين في حالة جيدة للغاية وهو إجهاد فقط بسبب درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية".

وواصل "روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر يطلب من اللاعبين بذل أقصى جهد وأن يطلب أي منهم الاستبدال ولا توجد أي مشكلة لكنه يطلب ببذل أقصى جهد".

وأتم "المباراة المقبلة لنا ستكون في مارسيليا ونسافر مسافات كبيرة جدا وسافرنا لـ500 كيلو من نانت إلى بوردو لملاقاة إسبانيا، وللأسف تنظيم الأولمبياد يجبرنا على السفر بالحافلة لكن اتحاد الكرة وفر لنا طائرة خاصة ستسافر بنا من بوردو إلى مارسيليا على نفقتنا الخاصة".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.