أولمبياد باريس - إبراهيم عادل: لم نحقق أي شيء حتى الآن.. وقادرون على المفاجأة

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

شدد إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي على أن هدفيه في شباك إسبانيا نتيجة جهد جميع اللاعبين.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بهدفين لهدف.

وقال إبراهيم عادل عبر بي إن سبورتس: "لولا توفيق الله لما نحقق الفوز على إسبانيا، أشكر الجمهور المصري الذي يساندنا دائما".

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وأضاف "لم نحقق أي شيء حتى الآن، إسبانيا منتخب كبير ولكن أيضا مصر ليس بالفريق الضعيف".

وواصل "قادرون على تحقيق الإنجاز وحصد الميدالية وإسعاد الجمهور".

وأردف "نحن نحاول ونحاول واجتهدنا كثيرا والنتيجة كانت الفوز على إسبانيا".

وأتم تصريحاته "الهدفين في إسبانيا نتيجة مجهود كل اللاعبين ومتفائل أن منتخب مصر قادر على تحقيق المفاجأة".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

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