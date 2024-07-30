أولمبياد باريس - وزير الرياضة: هذا سر حديثي مع زيزو.. والنني مثل الغزال مع المنتخب

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة سر حديثه مع أحمد سيد "زيزو" عقب غضبه من استبداله في مباراة أوزباكستان السابقة في أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا اليوم السبت في ملعب دي بوردو بهدفين لهدف في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث أشرف صبحي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أبارك للجميع حينما يصبح تحقيق الصعب ممكنا فتكون الفرحة مضاعفة".

وواصل "كل اللاعبين كانوا رائعين، وروجيرو ميكالي على مستوى عال للغاية، ونتمنى مواصلة النتائج الجيدة".

وتابع "المنتخب لعب بشكل مختلف تماما سجلنا هدفين وكنا نواصل الهجوم وأشكر محمد النني وأحمد سيد "زيزو" لأنهما عامل الخبرة وهذا الجيل هو من سيمد الفريق الأول باللاعبين من أجل المشاركة في كأس العالم 2026".

وعن حديثه مع زيزو بعد غضبه من الاستبدال في المباراة السابقة قال وزير الرياضة: "التدريب علم والتأهيل النفسي شيء مهم جدا، العين المحترفة يجب أن ترى كافة الأمور".

وأكمل "زيزو ربما عانى من الإجهاد في المباراة السابقة وتم أخذ قرار باستبداله وحينها شعر زيزو بالحزن وكان يجب أن أركز على ذلك الأمر لأنه هو والنني بمثابة خبرات كبيرة للمنتخب وكان لا يجب أن ندع حدوث أي إحباط يحدث في الفريق وكان يجب أن أخرجه من ذلك الإحباط".

وأردف أشرف صبحي "وبعد حديثنا زيزو أرسل لي رسالة مفعمة بالثقة".

وعن النني قال: "محمد النني يلعب بروح عالية جدا ومثل الغزال في الملعب من حيث الرشاقة والمرونة ورد الفعل وقائد حقيقي في الملعب".

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.