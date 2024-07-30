اليوم السابع: رفض استئناف الشحات في قضية الشيبي وتأييد حبسه مع إيقاف التنفيذ

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - محمد الشيبي - حسين الشحات

أيدت محكمة مدينة نصر الحكم الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكشف موقع اليوم السابع أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به حسين الشحات ضد الحكم الصادر ضده في شهر مايو الماضي.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر ضد الشحات بتهمة التعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

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وقضت المحكمة بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من شغل منصب عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية والأندية لمدة 5 سنوات.

ويرجع ذلك إلى واقعة حسين الشحات والشيبي في مباراة بيراميدز والأهلي من الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023.

الأهلي حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز
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