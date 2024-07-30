اليوم السابع: رفض استئناف الشحات في قضية الشيبي وتأييد حبسه مع إيقاف التنفيذ
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:04
كتب : FilGoal
أيدت محكمة مدينة نصر الحكم الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وكشف موقع اليوم السابع أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به حسين الشحات ضد الحكم الصادر ضده في شهر مايو الماضي.
وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر ضد الشحات بتهمة التعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وقضت المحكمة بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من شغل منصب عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية والأندية لمدة 5 سنوات.
ويرجع ذلك إلى واقعة حسين الشحات والشيبي في مباراة بيراميدز والأهلي من الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023.
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