أولمبياد باريس – تصدر المجموعة وعدم الخسارة.. أرقام من تأهل مصر إلى ربع النهائي

تمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل إلى دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على منافسه إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقق المنتخب تحت قيادة روجيريو ميكالي بعض الأرقام للمرة الأولى وأخرى بالتساوي مع نسخة سابقة.

وللمرة الأولى يتأهل منتخب مصر من مجموعته في الأولمبياد كمتصدر.

وتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما الدومينيكان ثالثا بنقطتين وأوزبكستان بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب الفراعنة للمرة الأولى دون هزيمة في تاريخه.

واستقبلت شباك المنتخب هدف واحد فقط، وهذا لم يتحقق من قبل سوى مرة واحدة في النسخة السابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور ربع النهائي يوم 2 أغسطس الموافق الجمعة المقبل.

وسيواجه منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من اليابان وباراجواي ومالي والكيان الصهيوني.

ويشير ترتيب المجموعة الرابعة بتصدر اليابان بـ6 نقاط وباراجواي وصيفا بـ3 نقاط، ويأتي منتخب مالي ثالثا بنقطة واحدة، ويتذيل الكيان الصهيوني بنفس الرصيد.

وتتبقى جولة واحدة في هذه المجموعة ستقام اليوم.