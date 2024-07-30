"عادل يزعزع الروح المعنوية".. ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد الهزيمة من مصر الأولمبي

اعتبرت الصحافة الإسبانية أن الخسارة من منتخب مصر الأولمبي جاءت نتيجة للدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء في المباراة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد في ختام دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

بالفوز يكون منتخب مصر قد تأهل لدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

ويقدم لكم FilGoal.com عناوين أبرز الصحف الإسبانية حول المباراة.

ماركا

إسبانيا تدفع ثمن الراحة غاليا

موندو ديبورتيفو

2-1: مصر تفاجئ إسبانيا التي تأهلت في المركز الثاني

ريليفو

إسبانيا تفرط في هدفين وفي الصدارة

سبورت

البدلاء يفشلون ضد مصر، إسبانيا تصعب الحياة على نفسها في الأولمبياد

آس

عادل يزعزع الروح المعنوية لإسبانيا

وسيلعب منتخب مصر في ربع النهائي ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة.