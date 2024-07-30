مؤمن سليمان يرحل عن تدريب الشرطة العراقي

أعلن مؤمن سليمان رحيله عن تدريب فريق الشرطة العراقي بشكل رسمي.

وكتب مؤمن سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اليوم انتهى مشواري مع نادي الشرطة العريق كانت رحله لا تصدق أحداثها سريعة ومتلاحقة نهايتها أحسن ما يكون، كل الشكر لجماهير نادي الشرطة على الحفاوة والحب الذي منحتوني إياه وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على محبتهم وتفانيهم في العمل وتحقيق الإنجاز، العراق بلدي الثاني بلد الخير والشهامة أشكركم جميعا".

ونجح المدرب المصري مؤمن سليمان في التتويج بلقب كأس العراق للمرة الثانية في مسيرته في الموسم المنقضي.

كما قاد الفريق للفوز بالدوري العراقي أيضا.

مؤمن سليمان حقق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.