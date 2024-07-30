انتهت أولمبياد باريس - المغرب (3)-(0) العراق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

ويتساوى فرق المجموعة في النقاط برصيد 3 نقاط.

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انتهت

ق 85: أسامة العزوزي مدافع المغرب يبعد كرة من على خط المرمى.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: جووول رائع من عبد الصمد الزلزولي بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

ق 28: جووول سفيان رحيمي بعدما ارتدت له الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات وأسكنها الشباك.

ق 19: أمير ريتشاردسون برأسية بعد عرضية من أشرف حكيمي.

تبادل الهجمات بين الفريقين.

بداية المباراة