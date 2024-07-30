أولمبياد باريس – تعرف على موعد مباراة مصر في ربع النهائي

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب مصر في المباراة الختامية في دور المجموعات ضد إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

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وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط لأول مرة في تاريخه، وأتى منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الدومينيكان في المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بنقطة واحدة.

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ومن المقرر أن تقام مباراة دور ربع النهائي يوم 2 أغسطس الموافق الجمعة المقبل.

وسيواجه منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من اليابان وباراجواي ومالي والكيان الصهيوني.

ويشير ترتيب المجموعة الرابعة بتصدر اليابان بـ6 نقاط وباراجواي وصيفا بـ3 نقاط، ويأتي منتخب مالي ثالثا بنقطة واحدة، ويتذيل الكيان الصهيوني بنفس الرصيد.

وتتبقى جولة واحدة في هذه المجموعة ستقام اليوم.