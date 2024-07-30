ليلة ترويض الثور.. مصر تسقط إسبانيا وتطير إلى ربع نهائي الأولمبياد

قدم منتخب مصر أفضل مباراة له في أولمبياد باريس 2024 وروض الثور الإسباني بنجاح وأسقطه أرضا ليطير إلى ربع النهائي متصدرا لمجموعته.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا بهدفين لهدف مساء اليوم الثلاثاء في ملعب دي بوردو في ثالث جولات الأولمبياد ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل إبراهيم عادل هدفي مصر في الدقيقة 40 بتسديدة صاروخية رائعة.

والهدف الثاني جاء في الدقيقة 59 إثر استغلاله لخطأ قاتل من مدافع إسبانيا جون باتشيكو في إعادة الكرة للخلف.

فيما جاء هدف إسبانيا عن طريق صامويل أوموروديون في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

وسيلاقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية التي تضم كل من اليابان وباراجوا ومالي والكيان الصهيوني.

لكن اليابان ضمنت بالفعل صدارة المجموعة وستلاقي إسبانيا.

وستقام مباراة منتخب مصر يوم الجمعة المقبلة.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

تشكيل المباراة

10 تغييرات في تشكيل إسبانيا أمام مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/7eLZZf8yAk — FilGoal (@FilGoal) July 30, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل جيد من قبل منتخب مصر وسدد إبراهيم عادل كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وتم تشتيت الكرة.

وتألق محمد النني أمام دييجو لوبيز واستخلص الكرو من داخل منطقة الجزاء.

ومن الهجمة المرتدة فضل إبراهيم عادل تسديد الكرة بدلا من التمرير لأحمد سيد "زيزو" لكن الدفاع شتتها.س

وسدد سيرجيو كاميلو كرة من منتصف الملعب استغلالا لخروج حمزة علاء من مرماه لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وكاد منتخب إسبانيا يسجل هدفا لكن تسديدة مارك بوبيل ارتطمت بالقائم الأيمن.

وتصدى حمزة علاء لكرة مباغته كادت تسكن المرمى بهدف عكسي بعد عرضية ارتطمت بكريم الدبيس.

وأطلق أحمد نبيل "كوكا" تسديدة يسارية قوية أبعدها حارس إسبانيا لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 وبعد مجهود فردي من زيزو مرر الكرة إلى إبراهيم عادل الذي أطلق تسديدة صاروخية مقوسة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

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وشارك محمود صابر بين شوطي المباراة بدلا من كريم الدبيس في أول تبديلات مصر.

سدد سيرجيو كاميلو كرة مرت بجوار مرمى مصر بقليل.

وشتت عمر فايد الكرة من على خط المرمى بعدما خرج حمزة علاء من مرماه.

وفي الدقيقة 59 أخطأ مدافع إسبانيا جون باتشيكو في إعادة الكرة للخلف وخطفها إبراهيم عادل وسددها مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفراعنة.

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وسقط عمر فايد وخرج مصابا وشارك محمد طارق بدلا منه.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا ثالثا بعد تسديدة من إبراهيم عادل ارتطمت بالدفاع وتابعها كوكا لكن الحارس أمسك بالكرة من على خط المرمى.

وتألق حمزة علاء أمام تسديدة قوية من ميراندا.

وشارك أحمد عاطف "قطة" وبلال مظهر بدلا من محمد شحاتة وأسامة فيصل.

ومن ركلة ركنية كاد سيرجيو كاميلو يقلص النتيجة لكن رأسيته ارتطمت في القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 90 قلص منتخب إسبانيا النتيجة برأسية قوية من صامويل.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، وفي الدقيقة السابعة منه شارك زياد كمال بدلا من أحمد عيد.

وسدد إبراهيم عادل كرة قوية حولها الحارس لركلة ركنية.

ومر إبراهيم عادل بطريقة رائعة وأرسل بينية رائعة إلى أحمد عاطف "قطة" في موقف انفراد لكن تسديدته الزاحفة تصدى لها الحرس وحولها لركلة ركنية.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار منتخب مصر بهدفين لهدف وتصدره للمجموعة.