بهدفيه في إسبانيا.. إبراهيم عادل رقم 9 الذي يسجل ثنائية لـ مصر في الأولمبياد

سجل إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي هدفين في شباك إسبانيا.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وتمكن عادل من تسجيل الهدف الأول لمصر في الدقيقة 40، وضاعف النتيجة في الدقيقة 62.

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وتشير النتيجة الآن بتقدم مصر بهدفين دون رد.

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وأصبح عادل اللاعب التاسع الذي يسجل ثنائية في تاريخ مصر في الأولمبياد.

وكذلك عادل سجل أول ثنائية للاعب في مباراة واحدة لمنتخب مصر في الأولمبياد منذ هادي خشبة ضد كولومبيا في برشلونة 1992.

وتأتي القائمة كالتالي:

محمد بدوي وعماد سليمان وسمير قطب وسيد أباظة وحسين حجازي وهادي خشبة ومحمد أبو تريكة وإبراهيم يكن وإبراهيم عادل.

ودخل قائمة اللاعبين المسجلين لمنتخب مصر الأولمبي، إذ أصبح اللاعب رقم 38.

وجاءت القائمة كالتالي:

مصطفى رياض 8 أهداف

علي محمود رياض ومختار التتش وسيد الضظوي 4 أهداف

رفعت الفناجيلي ورأفت عطية ومحمد صلاح 3 أهداف

بالإضافة إلى الاسماء سابقة الذكر الذين سجلوا هدفين.

أحمد نبيل "كوكا" وعبد الكريم صقر وموسى أبو العظم وكامل الفار وأحمد مكاوي وزكي عثمان وحسن علوبة وعلي الحسن وسيد حودة ومجدي عبد الغني وعلي شحاتة ومحمد يوسف وإبراهيم المصري وأحمد ياسر ريان ومروان محسن وعمار حمدي ومحمد شاهين وصديق محمد وكمال عتمان ومحمود حسن ومحمود الخطيب ومحمد الجندي هدف واحد

وفي حال فوز مصر ستتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأتي إسبانيا في الوصافة بـ6 نقاط والدومينيكان ثالثا بنقطتين ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن.