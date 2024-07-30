وكيل أوسيمين ينفي دخوله في صفقة تبادلية من أجل انتقال لوكاكو لنابولي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

نفى روبرتو كاليندا وكيل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي دخول موكله في صفقة تبادلية مع تشيلسي، من أجل انتقال روميلو لوكاكو إلى نابولي.

وقال كاليندا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "قرأت عن صفقة تبادلية خيالية بها فيكتور أوسيمين".

وأضاف "ترسلونه هنا وهناك وكأنه طرد يجب تسليمه بسرعة. لكن هذا الطرد هو ثالث هدافي نابولي في تاريخ الدوري الإيطالي

أخبار متعلقة:
هاو: تدريب منتخب إنجلترا؟ لم يحدث أي تواصل هل يكون أحدهما عبد المنعم؟ مدير بولونيا: نفاوض هوملز ومدافعين آخرين حوار - مرموش: أهدافي مع فرانكفورت ليست بالصدفة.. وهذا ما يتوقعه الجمهور المصري إنزو فيرنانديز يعتذر لزملائه في تشيلسي قبل الانضمام للتدريبات

وأتم "عليكم احترامه والتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة".

ويسعى نادي نابولي لإدراج فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق في محاولة للتعاقد مع روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب لوكاكو على سبيل الإعارة مع روما في الموسم الماضي وعاد إلى تشيلسي مرة أخرى.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب فإن نادي الجنوب الإيطالي سيقدم صفقة تبادلة لتشيلسي بانتقال أوسيمين إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء، مقابل انتقال لوكاكو إلى نابولي.

وتم استبعاد المهاجم النيجيري من جميع مباريات نابولي التحضيرية بسبب الاستقرار على رحيله خلال الصيف الجاري.

ويعتبر لوكاكو هو الهدف الأهم لـ أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي.

وحال إتمام الصفقة فستكون هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها لوكاكو في العمل مع مدرب نابولي أنطونيو كونتي حينما عمل الثنائي معا في إنتر.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ31 عاما يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2026.

وخلال الموسم الماضي مع روما سجل لوكاكو 21 هدفا وصنع أربعة في 47 مباراة.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية في وقت سابق أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي بمشاركة لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس، ونظيره في النادي الإيطالي جيوفاني مانا، لبحث إمكانية تعاقد النادي الفرنسي مع المهاجم النيجيري.

وأضافت أن الاتصالات لم تكن مثمرة ولم تكلل بالنجاح من قبل الطرف الفرنسي، في ظل عدم اهتمام دي لورينتس ببيع مهاجمه بمبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقده.

وذلك بعدما أكد الخليفي لنظيره في نابولي عدم استعداده لدفع 110 مليون جنيه إسترليني لضم أوسيمين.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 جنيه إسترليني.

فيكتور أوسيمين نابولي روميلو لوكاكو تشيلسي
نرشح لكم
مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام يكون ثنائية مع ديبالا.. روما يعلن التعاقد مع سولي هل يكون أحدهما عبد المنعم؟ مدير بولونيا: نفاوض هوملز ومدافعين آخرين ريليفو: أتليتكو مدريد يستهدف ضم أمرابط وكيل ثياو يكشف حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل هل يرحل عن مان سيتي؟ ألفاريز يزيد الغموض حول مستقبله "الأمر أصبح حقيقة".. أرسنال يعلن التعاقد مع كالافيوري تقرير: نابولي يحاول استغلال أوسيمن لضم لوكاكو
أخر الأخبار
الردود مستمرة.. ألفاريز: لم أقل شيئا سيئا للتفكير في مستقبلي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم الاتفاق.. رومانو: صفقة انضمام نافاس لـ مونزا تقترب من الانهيار ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يعلن التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" ساعة | كرة طائرة
مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البلدية (2)-(2) الإسماعيلي.. ضربة جزاء 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فاركو (2)-(2) بيراميدز.. العارضة تتصدى مرتين 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – زيزو: كنت سأسدد بدلا من التمرير لإبراهيم عادل.. ولا أريد التفكير في ميدالية 2 ساعة | باريس 2024
تشكيل بيراميدز - عودة ماييلي وتوفيق في مواجهة فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي