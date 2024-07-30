هاو: تدريب منتخب إنجلترا؟ لم يحدث أي تواصل

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

رد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد من جديد على أنباء ترشحه لخلافة جاريث ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا.

وأعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024، مما فتح الباب أمام الكثير من الأسماء المرشحة لخلافته.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين: "تدريب المنتخب الإنجليزي؟ لا يوجد أي تواصل على الإطلاق مع أي طرف".

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وأضاف إيدي هاو "أنا ملتزم مع نيوكاسل بشكل كامل".

وترك ساوثجيت منصبه بعدما خسر منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 بهدفين لهدف.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد بطولة اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

إيدي هاو جاريث ساوثجيت إنجلترا نيوكاسل يونايتد
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