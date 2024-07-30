أشرف نصار يكشف حقيقة انتقال يعقوب لـ الزمالك.. ومفاوضات الأهلي مع فيصل

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 16:12

كتب : بسام أبو بكر

إسحاق يعقوب - البنك الأهلي - زد

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة اقتراب إسحاق يعقوب من الزمالك، ومفاوضات الأهلي لضم أسامة فيصل.

وكان اسم الثنائي قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى القطبين.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ليست لدينا نية في بيع إسحاق يعقوب إلى الزمالك".

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وأوضح "اللاعب سيستمر معنا لأننا نتمسك باستمراره وهي رغبة مشتركة بيننا وبينه".

وكشف "الزمالك لم يتحدث معنا من الأساس من أجل ضم يعقوب، لكنه في كل الأحوال مستمر مع الفريق".

أما عن أسامة فيصل فقال نصار "الأهلي لم يفاوضنا من أجل ضم أسامة فيصل كما يشاع".

وشدد "لكننا لن نفرط فيه مهما كانت العروض المقدمة".

واختتم نصار تصريحاته "هدفنا التواجد في المربع الذهبي الموسم المقبل وبالتالي لا استغناء عن العناصر الأساسية".

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