خبر في الجول – أزمة تعيق محمد يوسف عن تدريب حرس الحدود

يرغب حرس الحدود في التعاقد مع محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوسف عقد جلسة مع مسؤولي الحرس لتدريب الفريق لكن ما يعيقه عن إتمام الأمر هو تواجده كمساعد لعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

وسيجري يوسف محادثات مع مسؤولي اتحاد الكرة للسماح له بالعمل كمدير فني لنادي حرس الحدود.

وينتظر مسؤولو الحرس رد يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبدأ يوسف مسيرته التدريبية مع الأهلي ومنه انتقل إلى البنك الأهلي ثم مودرن سبورت وطلائع الجيش والنفط العراقي.

وصعد حرس الحدود للدوري الممتاز الموسم المقبل بعدما تصدر الدورة الرباعية المؤهلة له على حساب الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس.