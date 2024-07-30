هل يكون أحدهما عبد المنعم؟ مدير بولونيا: نفاوض هوملز ومدافعين آخرين

تحدث جيوفاني سارتوري المدير الرياضي لبولونيا عن موقف ناديه من إمكانية ضم مدافع جديد بدلا من ريكاردو كالافيوري الذي انتقل إلى أرسنال.

الأسبوع الماضي، كشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اهتمام نادي بولونيا بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وقال سارتوري في تصريحات لقناة سبورت إيطاليا: "المفاوضات مع ماتس هوملز ليست الوحيدة، هناك مفاوضات أخرى مفتوحة من أجل ضم مدافع، تحتاج إلى إجراء مفاوضات مع أكثر من مرشح".

وأضاف "يعلم الجميع أننا تواصلنا مع هوملز منذ فترة، لكننا الآن نقيم ما يقدمه سوق الانتقالات، لقد تفاوضنا مع مدافعين آخرين أيضا".

وتابع "لقد قلصنا خياراتنا إلى 3 أسماء. عندما نتلقى ردا إيجابيا من أحدهم، سواء كان هوملز أو أحد الآخرين، سنمضي قدما في الصفقة".

وربطت العديد من التقارير ماتس هوملز بالانتقال إلى بولونيا هذا الصيف بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم تصله أي عروض رسمية من أي فريق حتى الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لـ FilGoal.com الأسبوع الماضي: "علمنا باهتمام بولونيا بضم محمد عبد المنعم ولكننا ننتظر وصول عرض رسمي".

وأضاف "بولونيا ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، ولكن هناك فرق أخرى خليجية وأوروبية على تواصل مبدئي مع الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب".

المصدر أتبع "عبد المنعم يريد بداية رحلة احترافية في أندية لديها طموح البطولات وتكون بوابة له للأندية الكبرى على مستوى العالم".

وأتم "في الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات كثيرة وسيتم إدخال الأهلي بشكل رسمي بكل شىء عندما تنضح الأمور".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

ويعمل نادي بولونيا لضم مدافع جديد لتلبية طلبات فينتشنزو إيتاليانو المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى إيتاليانو منصب المدير الفني لفريق بولونيا بعد رحيل تياجو موتا مدرب الفريق السابق لتدريب يوفنتوس.

ويسعى بولونيا لضم مدافع جديد لتعويض رحيل مدافعه ريكاردو كالافيوري لصفوف أرسنال.

وظهر كالافيوري مع منتخب إيطاليا بمستوى مميز في كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.

ويشارك بولونيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

video:1