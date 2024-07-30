"حزين جدا من نفسي".. أفشة يوضح سبب غضبه بعد استبداله أمام سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أفشة

نشر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي توضيحا بشأن ما بدر منه عقب استبداله أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وظهر أفشة غاضبا بعد قرار مارسيل كولر باستبداله.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:

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"أريد توضيح أمر لأنه للأسف بعض الناس بدأت تتداول أشياء وتفسير أمور غير حقيقية".

"أنا بعد التغيير كنت حزين جدا جدا من نفسي وكنت أشعر بالإحباط لأنني لم أقدم شيئا للفريق خاصة أنني بدأت المباراة وكنت أتمنى أن يكون لي إضافة".

"هناك أيام اللاعب أو الرياضي يكون محبط مثل ما حدث معي، نشرت إحصائية أمس بأنني ساهمت بصفر صناعة وصفر تسجيل أهداف".

"لدي أفضل مما قدمته بكل تأكيد، ولم يصدر أي شيء مني تجاه الجهاز الفني الذي من الطبيعي يستبدل لاعبين، ويجب احترام قراره تحت أي وضع".

"كما لم يصدر مني أي شيء تجاه خالد بيبو الذي قلت له في لحظتها لا يوجد شيء وجلست بهدوء، أعتذر عن لحظة غضب وذهبت وإن شاء الله القادم أفضل".

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